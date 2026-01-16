Die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH informiert, dass die einmal jährlich erfolgende Verteilung der Gelben Säcke in der Stadt Koblenz bereits seit Ende November/Anfang Dezember 2025 begonnen hat.

In folgenden Bereichen von Koblenz ist die Verteilung bereits abgeschlossen:

Arenberg, Arzheim, Ehrenbreitstein, Kesselheim, Immendorf, Neudorf, Niederberg, Niederberger Höhe, Pfaffendorfer Höhe.

In den vergangenen Wochen konnten aufgrund von Winterdiensteinsätzen keine Gelben Säcke verteilt werden.

Auf der Internetseite servicebetrieb.koblenz.de kann unter dem Punkt „Verteilung der Gelben Säcke 2025/2026“ aktuell eingesehen werden, in welchen Stadtteilen die Verteilung bereits erfolgt ist.

Dort, wo gelbe Wertstoffgroßbehälter aufgestellt sind, werden im Übrigen keine Gelben Säcke nachverteilt.