KI-Power – Grundlagen, Praxis und Bewerben mit KI

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unseres Alltags und verändert zunehmend die Arbeitswelt. Während diese Entwicklung bei vielen Menschen Unsicherheiten und Fragen aufwirft, eröffnet KI zugleich neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten im Berufsleben.

Vor diesem Hintergrund lädt die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen alle Interessierten zu einem kostenlosen Online-Vortrag ein. Dieser findet am 04. Februar von 9:00 bis 11:00 Uhr statt. In der Veranstaltung mit dem Titel „KI-Power – Grundlagen, Praxis und Bewerben mit KI“ erhalten die Teilnehmenden einen verständlichen und praxisnahen Einblick in die Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten im beruflichen Alltag. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, wie KI-Tools im Bewerbungsprozess – vom Lebenslauf bis zum Anschreiben – sinnvoll unterstützen können.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 02. Februar per E-Mail an Koblenz-Mayen.BCA@arbeitsagentur.de möglich. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon benötigt. Der Zugangslink zur Online-Veranstaltung wird rechtzeitig per E-Mail versendet.

Weitere Informationen erteilt Melissanthe Antoniadis, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. Telefon: 0261 405 561.