Oberdreis (ots) – Am Mittwoch, 18.12.2024, kam es im Zeitraum von 15.00 Uhr bis

20.00 Uhr, in der Hermannstraße in Oberdreis, Ortsteil Lautzert, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, durch Aufhebeln einer Tür in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Da dies nicht gelang, verließen sie den Tatort. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.