Nach einer Online-Veranstaltung im Sommer ist der Neuwieder Stadtelternausschuss (StEA) nun erstmalig mit den Elternausschüssen der einzelnen Kitas zusammengekommen. Das Präsenztreffen war für den StEA ein wichtiger Schritt um die Zusammenarbeit der Elternvertretungen weiter zu stärken. Rund 25 Mitglieder der Elternausschüsse fanden sich im Big House zusammen um einander kennenzulernen und sich über aktuelle Herausforderungen und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Kitas in Neuwied auszutauschen. In konstruktiven Gesprächen ging es unter anderem um die stärkere Vernetzung der Elternvertretungen auf Stadt- und Kitaebene, die Betreuungssituationen und personelle Herausforderungen, den Übergang von Kitas zur Schule sowie die Frühstücks- und Mittagessensituationen in den Kitas. Die Elternvertretungen begrüßten eine Kita-übergreifenden Zusammenarbeit mit dem Stadtelternausschuss, um die Interessen der Kinder und Eltern nachhaltig und flächendeckend zu vertreten. So können in Zukunft die besprochenen Themen gemeinsam weiterverfolgt und konkrete Schritte entwickelt werden. Interessierte Eltern können sich jederzeit per E-Mail an stea-nr@gmx.de an den Stadtelternausschuss Neuwied wenden, um mehr über die Arbeit des Ausschusses und die Möglichkeiten, sich selbst aktiv einzubringen, zu erfahren.

Bildunterschrift:

Für eine gute Vernetzung unter den Elternvertretungen der Neuwieder Kitas setzen sich im Stadtelternausschuss (v.l.) die Vorsitzende Julia Klippel, Nicole Bauer, Sven Buhr, Vivien Banmann (stv. Vorsitzende) und Tanja Christ ein.