Buchholz – Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Landesstraße 274 in Höhe der Bushaltestelle in Krummenast. Der Geschädigte stellte seinen PKW an der Bushaltestelle ab, um nach dem Busfahrplan zu schauen. Im Anschluss stieg er wieder in seinen PKW. Ein vorbeifahrender LKW stieß gegen die noch offene Fahrzeugtür und bog diese nach vorne. Der LKW-Fahrer hielt an, stieg aus und gab an zu drehen, um den fließenden Verkehr nicht zu behindern. Er fuhr weiter in Richtung Eudenbach und kehrte nicht zurück. Zum LKW liegen keine relevanten Hinweise vor. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170cm, schwarze kurze Haare, normale Statur, keine Brille/Bart.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.