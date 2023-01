Hausen – Am Dienstagmittag befuhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer die Hönninger Straße in Hausen (Wied). Beim Einfahren in eine Nebenstraße fuhr er in einem zu großen Bogen und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.