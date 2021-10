Unkel (ots) – Am Mittwochmittag wurde auf dem Parkplatz des Vorteil-Center in Unkel ein geparkter VW-Golf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH