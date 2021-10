Unkel (ots) – Am Mittwochmorgen musste die Polizei und die Unkeler Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Wohnhaus in der Straße Am Kelter in Unkel ausrücken. Vor Ort wurde ein Kabelschwelbrand festgestellt, der von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Gebäudeschaden entstand nicht, es wurde niemand verletzt.

Quelle: news aktuell GmbH