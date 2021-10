Linz (ots) – Im Laufe des Mittwochs brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kaiserbergstraße in Linz ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, brachen ein Fenster auf und stiegen so in das Haus ein. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH