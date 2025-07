Lahnstein. Wer in den kommenden Wochen in den Urlaub starten möchte, sollte unbedingt einen Blick in seine Ausweisdokumente werfen, denn gerade in der Reisezeit kann ein abgelaufener Personalausweis oder Reisepass schnell für Ärger sorgen.

Die Bearbeitung neuer Ausweisdokumente dauert derzeit etwa vier bis fünf Wochen. Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung Lahnstein, rechtzeitig vor Reiseantritt einen Termin zu vereinbaren. Wer neue Dokumente beantragt kann derzeit sowohl ein digitales Lichtbild als auch aktuelle gedruckte Passbilder mitbringen.

Zur erhöhten Sicherheit und verbesserten Identifizierung müssen Kinder ab einem Alter von sechs Jahren bei der Beantragung von Ausweisdokumenten persönlich zur Abnahme ihrer Fingerabdrücke erscheinen. Zusätzlich ist es vorgeschrieben, dass beide gesetzlichen Vertreter ihre Zustimmung zur Ausstellung des Dokuments geben. Sollte ein Vertreter nicht anwesend sein, ist eine schriftliche Zustimmung erforderlich.

Das Team des Service-Centers Lahnstein unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger gerne bei ihren Anliegen. Allerdings kann trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden, dass bei einer kurzfristigen Beantragung die Dokumente rechtzeitig aus der Bundesdruckerei übersandt werden.

Termine im Service-Center können bis zu vier Wochen im Voraus vereinbart werden unter www.lahnstein.de/sctermine.

Bildunterzeile:

Wer ein neues Dokument braucht, sollte rechtzeitig einen Termin im Service-Center vereinbaren. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)