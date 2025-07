Ausschuss für Schule, Kultur und Sport konstituiert sich neu

Bereits zum wiederholten Mal in diesem Jahr durfte Neuwied als Gastgeberstadt eine hochkarätige Tagung, einen Fachkongress oder eine überregional bedeutsame Ausschusssitzung ausrichten: Bei der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Städtetags Rheinland-Pfalz kamen nun die kommunalen Spitzen aus den besagten Fachbereichen im Neuwieder Jugendzentrum Big House zusammen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem das Startchancen-Programm, das durch gezielte Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen soll, und die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes, das ab 2026 für alle neueingeschulten Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung garantiert. Weiterhin ging es um die Herausforderungen bei der digitalen Infrastruktur und der IT-Betreuung an Schulen, den Umgang mit Freiberuflern an Bildungseinrichtungen und die Sportanlagenförderung in den Kommunen. Bei der Wahl des Ausschussvorsitzenden wurde Marc Weigel, Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße, in seinem Amt bestätigt. Auch der Neuwieder Bürgermeister Peter Jung wurde mit einem wichtigen Posten bedacht: Künftig wird er als rheinland-pfälzischer Vertreter im Sportausschuss des Deutschen Städtetags sitzen.

Bildunterschrift:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Städtetags RLP trat kürzlich zu seiner konstituierenden Sitzung in der Deichstadt zusammen.