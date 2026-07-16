Stadtführungen am 26. Juli und 02. August

Lange Tage, viel Grün und angenehme Temperaturen: Der Sommer ist die ideale Zeit, um Neuwied zu erkunden. Ende Juli und Anfang August lädt die Tourist-Information zu zwei Führungen ein, die Naturfreunde ebenso ansprechen wie alle, die mehr über die Geschichte der Deichstadt erfahren möchten.

Den Auftakt macht am Sonntag, 26. Juli, um 14 Uhr die botanische Führung durch die Gärten der Abtei Rommersdorf. Die ehemalige Klosteranlage beeindruckt mit einer vielfältigen Gartenlandschaft, die sich an englischen und französischen Gartenanlagen orientiert. Ein Botanik-Experte führt die Teilnehmenden durch die Anlage und gibt spannende Einblicke in die Pflanzenwelt der historischen Gärten. Treffpunkt ist im Innenhof der Abtei Rommersdorf.

Eine Woche später, am Sonntag, 2. August, startet um 14 Uhr vor dem Neuwieder Schloss der klassische Innenstadtrundgang. Die etwa anderthalbstündige Führung beantwortet Fragen rund um das Fürstliche Schloss, den Schärjer und das historische Rathaus. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes über ehemalige Brauereien, Brennereien, eine Ofenfabrik und viele weitere Kapitel der abwechslungsreichen Stadtgeschichte.

Für die botanische Führung gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Tage vor dem Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@stadt-neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erforderlich. Die Teilnahme am Innenstadtrundgang kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Für diesen Rundgang ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.