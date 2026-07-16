„Lern uns kennen, werde Erzieher!“ informiert über Erzieher- und Sozialassistentenberuf

Lahnstein. Unter dem Motto „Lern uns kennen, werde Erzieher!“ öffnet die kommunale Kindertagesstätte LahnEggs am Donnerstag, 27. August von 17:00 bis 19:00 Uhr ihre Türen für junge Menschen, Quereinsteiger und alle, die sich für eine Ausbildung zum Erzieher oder Sozialassistenten interessieren.

Für eine geballte Ladung Fachwissen und Beratung ist bestens gesorgt, denn neben der Praxiserfahrung des Kitateams präsentieren die Berufsbildenden Schulen aus Lahnstein und Boppard sowie die Koblenzer Schulen Julius-Wegeler-Schule und Hildegard-von-Bingen-Schule ihre Ausbildungsmöglichkeiten im sozialen Bereich.

Die Veranstaltung bietet die perfekte Chance, mit erfahrenen Fachkräften Fragen zu den genauen Zugangsvoraussetzungen, den Ausbildungsinhalten und den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten zu klären. Für die passende Stärkung und das leibliche Wohl ist mit kostengünstigen Snacks und Getränken gesorgt.

Das gesamte Team der Kita LahnEggs freut sich auf viele neugierige Gesichter und einen lebendigen Austausch. Wer vorab Fragen zur Veranstaltung hat, erhält weitere Informationen telefonisch unter der Nummer 02621 914-860 oder per E-Mail an b.schrewe-mangold@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Informieren und Kontakte knüpfen: Die Ausbildungsmesse in der Kita LahnEggs bietet am 27. August die perfekte Chance für den Karriereeinstieg. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)