Wirtschaftsminister Michael Ebling sprach gestern auf dem diesjährigen Unternehmerinnentag in Mainz – einer gemeinsamen Veranstaltung von Wirtschaftsministerium und ISB. Der landesweite Unternehmerinnentag widmete sich in diesem Jahr dem Schwerpunkt Unternehmensnachfolge.

„Nachfolgerinnen und Gründerinnen sind entscheidend für eine langfristige, nachhaltig erfolgreiche Wirtschaftsstruktur. Frauen führen oft anders und manchmal auch besser. Veranstaltungen wie unser Unternehmerinnentag Rheinland-Pfalz dienen dazu, Netzwerke unter Frauen in der Wirtschaft zu festigen. Durch Informationsaustausch und die Sichtbarkeit von Best Practice Beispielen können andere Frauen bestärkt werden, den Schritt in die Gründung oder die Unternehmensnachfolge zu gehen. Das führt zu erfolgreichen Unternehmerinnenpersönlichkeiten, stärkt unseren Wirtschaftsstandort und hilft auch, die Herausforderung Unternehmensnachfolge sowie Fachkräftesicherung erfolgreich zu gestalten“, sagte Wirtschaftsminister Michael Ebling.

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmerinnen, Gründerinnen und Nachfolgerinnen, die sich mit den organisatorischen, finanziellen und strategischen Anforderungen einer erfolgreichen Übergabe befassen möchten.

Der Unternehmerinnentag Rheinland-Pfalz findet seit 2005 jährlich statt und beinhaltet Vorträge und Workshops zu Themen wie Finanzen, Selbstvermarktung und Unternehmerinnentum sowie Talks mit beispielgebenden, erfolgreichen Unternehmerinnen. Ziel der Veranstaltung ist neben dem Informationsangebot der Austausch und die Vernetzung von Unternehmerinnen, Existenzgründerinnen, Frauen in Führungspositionen und Unternehmensnachfolgerinnen aus ganz Rheinland-Pfalz.

Der landesweite Unternehmerinnentag ist ein zentraler Baustein innerhalb der spezifischen Angebote des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums für Frauen in der Wirtschaft.

Vor der eigentlichen Veranstaltung konnten die Teilnehmerinnen an den Workshops „Money Facts: Fördermöglichkeiten zur Unternehmensnachfolge“ der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) oder dem Workshop „Nachfolge beginnt vor der Übergabe“ zu grundsätzlichen Nachfolgeplanung durch das RKW Rheinland-Pfalz und das RKW Kompetenzzentrum teilnehmen.

Stimmen aus der Unternehmerinnenschaft

Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, konnte durch ihren Impuls-Vortrag „Nachfolge als Chance – Verantwortung übernehmen – Zukunft gestalten“ wertvolle Erfahrungen zur Unternehmensnachfolge einbringen: „Unternehmensnachfolge bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen, Bewährtes zu erhalten und gleichzeitig mutig neue Wege zu gehen. Ich kenne beide Seiten – als Übernehmerin und als Übergeberin. Deshalb weiß ich, wie wichtig Vertrauen, klare Entscheidungen und auch das Loslassen sind. Unternehmensnachfolge bietet gerade Frauen die Chance, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft von Unternehmen aktiv zu gestalten. Denn eine gelungene Nachfolge sichert nicht nur Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke, sondern schafft vor allem Zukunft.“

Christine Merkel-Köppchen, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Rheinhessen: „Das Handwerk bietet wie kein anderer Wirtschaftsbereich die Chance, sich selbständig zu machen und die eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können. Die Übernahme durch Frauen sind erfahrungsgemäß besser geplant und dadurch erfolgversprechender als die vieler männlichen Kollegen.“

Sandra Baumbach, Vorstandsmitglied der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB): „Unternehmerinnen prägen den Mittelstand in Rheinland-Pfalz und in den kommenden Jahren suchen viele Betriebe eine Nachfolge. Damit ergibt sich eine große Chance für Frauen, die Verantwortung übernehmen und selbst gestalten wollen. Ich möchte sie nachdrücklich dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, ob als Gründerin oder als Nachfolgerin. Die ISB begleitet sie dabei mit einer Beratung und den passenden Förderprogrammen.“

Drei Unternehmerinnen berichteten von ihrem eigenen Nachfolgeprozess aus der Praxis. Auf der Bühne standen Frau Dr. Jana Hauck (Geschäftsführende Gesellschafterin, Weingut Hauck, Bermersheim vor der Höhe), Frau Katharina Holzmeister (Geschäftsführerin, FIDULA Verlag, Emmelshausen) und Frau Julia Barth (Geschäftsführerin, Favorite Park Hotel, Mainz). Die Erfahrungen aus der Praxis liefern Gründungs- und Nachfolgeinteressierten wertvolle Impulse.