Das museumspädagogische Team des Mittelrhein-Museums bringt Farbe in den Spätherbst. Zum „Offenen Atelier + Kunstwerk des Monats“ sind am Donnerstag, 5. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr alle Kunstfreundinnen und Kunstfreunde herzlich eingeladen. Im Malraum entstehen unter Leitung von Dipl. Päd. Carolin Manns Dioramen und Mixed Media-Landschaften. Inspiration hierfür geben die meisterhaft ausgeführten Werke des Leipziger Künstlers Markus Matthias Krüger, die in der aktuellen Sonderausstellung „Weit draußen“ zu sehen sind. Über das „Kunstwerk des Monats“ – Karl Schmidt-Rottluffs farbenprächtiges „Atelier-Interieur mit Fingerhut“ aus dem Jahr 1937 weiß Peter Paul Pisters M. A. zu berichten. Die Kosten für die Veranstaltung betragen acht Euro/ermäßigt vier Euro, inklusive Museumseintritt und Material.

Bildunterzeilen:

1 | MRM | Dioramen und Mixed Media Landschaften | 2026 | Bildrecht und Foto: Nora Löhr/Mittelrhein-Museum

2 | Mittelrhein-Museum | Ausstellungsansicht „Klassische Moderne“ | Karl Schmidt-Rottluff „Atelier-Interieur mit Fingerhut“, 1937 und Emil Nolde „Am Rhein“, 1906 | Bildrecht: Mittelrhein-Museum | Foto: Markus Ackermann