Das Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ) Karthause in Koblenz veranstaltet am Samstag, 14. November, erstmals eine Kleidertausch-Party. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen aller Generationen und bietet die Gelegenheit, gut erhaltene Kleidung weiterzugeben und neue Lieblingsstücke zu entdecken.

Die Annahme der Kleidung findet im JuBüZ (Potsdamer Str. 4) von 11 bis 12 Uhr statt. Im Anschluss werden die abgegebenen Kleidungsstücke sortiert, bevor die eigentliche Kleidertausch-Party von 14 bis 16 Uhr stattfindet. Auch Personen, die keine eigene Kleidung mitbringen, sind herzlich willkommen.

Für die Teilnahme gelten einige einfache Regeln: Pro Person können maximal zehn Kleidungsstücke abgegeben werden. Die Kleidung muss frisch gewaschen und in einem Zustand sein, in dem sie auch an Freunde und Bekannte verschenkt werden könnte. Kleidungsstücke mit Tierhaaren, Löchern oder Flecken werden nicht angenommen. Schuhe können ausschließlich abgegeben werden, wenn sie kaum getragen wurden und nahezu neuwertig sind.

Während der Kleidertausch-Party können die Teilnehmenden nach Herzenslust stöbern und sich die Kleidungsstücke mitnehmen, die sie benötigen.

Mit der Veranstaltung möchte das JuBüZ Karthause eine Möglichkeit schaffen, Kleidung generationenübergreifend weiterzugeben, Ressourcen zu schonen und Menschen zusammenzubringen.