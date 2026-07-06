Im Zeitraum von Montag, 13. Juli, bis Freitag, 24. Juli, werden auf der Bundesstraße 9 notwendige Unterhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Maßnahmen beinhalten Grünschnitt-, allgemeine Reinigungs- und Sinkkastenreinigungsarbeiten im Bereich der Mittelleitplanke.

Die Arbeiten finden täglich zwischen 5 und 15 Uhr statt. Für die Dauer der jeweiligen Arbeiten wird der innere Fahrstreifen auf einer Länge von ca. 150–200Metern kurzzeitig gesperrt.

Die betroffenen Reinigungsbereiche der B9 im Überblick:

– Europabrücke stadtauswärts in Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich bis Höhe Bauhaus, Fahrtrichtung Norden

– Von Höhe Bauhaus stadteinwärts in Fahrtrichtung Europabrücke, Fahrtrichtung Süden

– Europabrücke stadtauswärts bis zur Römerstraße, Fahrtrichtung Süden

– Römerstraße stadteinwärts bis zur Europabrücke, Fahrtrichtung Norden

Sollten sich die Maßnahmen witterungsbedingt oder aufgrund unvorhergesehener Ereignisse verzögern, wird der Zeitraum entsprechend verlängert. Dies wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Koblenz bitte alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die kurzzeitigen Einschränkungen.

Bildunterzeile:

Ab 13. Juli kommt es im Koblenzer Stadtgebiet im Bereich der Bundesstraße 9 zu Grünschnitt- und Reinigungsarbeiten im Bereich der Mittelleitplanke. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz