VR Bank RheinAhrEifel eG für innovatives Workshop-Konzept ausgezeichnet

Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel, 3. Juli 2026 – Gemeinsam kreativ werden, den Arbeitsalltag für einige Stunden hinter sich lassen und dabei den Teamgeist stärken: Mit diesem besonderen Ansatz hat die VR Bank RheinAhrEifel eG eine Auszeichnung auf dem Marketing- und Vertriebsforum des Genoverbandes e. V. erhalten. Prämiert wurde ein gemeinsam mit der Winninger Künstlerin Christiane Mohr entwickeltes Workshop-Konzept, das die Themen Teamzusammenhalt, persönliche Entfaltung und gelebte Unternehmenskultur in den Mittelpunkt stellt.

Im Rahmen der Workshops kommen Mitarbeitende verschiedener Bereiche in den Räumen der Bank zusammen, um gemeinsam kreativ tätig zu werden. Dabei steht nicht das künstlerische Talent im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis. Unter der fachkundigen Begleitung von Christiane Mohr entstehen in entspannter Atmosphäre Gespräche, neue Perspektiven und wertvolle Begegnungen – fernab des gewohnten Arbeitsalltags.

„Gerade in Zeiten stetiger Veränderungen ist es wichtig, Räume für Begegnung und Austausch zu schaffen. Unsere Mal-Workshops zeigen eindrucksvoll, wie Kreativität Menschen verbindet und den Zusammenhalt im Team nachhaltig stärkt“, erklärt Jan-Erik Burkard, Leiter Unternehmenskommunikation der VR Bank RheinAhrEifel eG.

Die jeweils vierstündigen Veranstaltungen finden regelmäßig freitags in den Räumlichkeiten der Bank statt. Sämtliche Materialien werden bereitgestellt, ebenso wie die Verpflegung der Teilnehmenden. Jeder Teilnehmer nimmt am Ende nicht nur sein eigenes Kunstwerk mit nach Hause, sondern vor allem gemeinsame Erinnerungen und neue Impulse für die tägliche Zusammenarbeit.

Auch der Vorstand der VR Bank RheinAhrEifel eG hat bereits selbst an einem Workshop teilgenommen und die positiven Auswirkungen auf Motivation, Miteinander und Kommunikation innerhalb der Teams erlebt.

Die Auszeichnung durch den Genoverband unterstreicht, dass moderne Unternehmenskultur weit mehr umfasst als klassische Personalinstrumente. Kreative Formate, die Begegnung ermöglichen und die persönliche Entwicklung fördern, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer starken Gemeinschaft und einer zukunftsfähigen Arbeitswelt.

Mit dem gemeinsam mit Christiane Mohr entwickelten Konzept setzt die VR Bank RheinAhrEifel eG ein Zeichen dafür, dass genossenschaftliche Werte wie Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung nicht nur gelebt, sondern auch immer wieder neu erlebbar gemacht werden können.