Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen (13.02.2025), gegen 7:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße einen 42-jährigen Autofahrer.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ebenfalls am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 25-Jähriger auf einem E-Scooter in der Frankenthaler Straße kontrolliert, da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle konnte eine geringe Menge Amphetamin bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden.

Außerdem erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und THC.

Auch dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Pflichtversicherungsgesetzes verantworten.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber

Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen.

Hier gilt „zero tolerance“ – Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!