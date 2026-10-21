dasKREATOP präsentiert Fotoausstellung am Bahndamm entlang der Löhrstraße

Seit dem 19. Oktober hängen in der Löhrstraße entlang des Bahndamms 15 Fotografien, die zeigen, wie vielfältig Kultur in Koblenz ist. Die durch dasKREATOP initiierte Ausstellung mit dem Titel „Unsere Spuren, ihre Blicke, deine Stadt“ ist bis Anfang November zu sehen. „Wir wollen Kunst und Kultur im öffentlichen Raum für möglichst viele Menschen zugänglich machen. Wer am Bahndamm vorbeikommt, kann einfach stehen bleiben und die Eindrücke auf sich wirken lassen“, erklärt Muriel Brandes, Vorsitzende von dasKREATOP.

Die Fotografien zeigen den persönlichen Blick von Fotografinnen und Fotografen aus Koblenz auf das kulturelle Leben der Stadt. Zu sehen sind Arbeiten von Isa Hoffmann, Marc André Pischl, Toni Neumann, Désirée von Canal und Gabriel Volkovic. Die Bilder erzählen von elektronischer Musik und Klassik, von bildender Kunst, Tanz und Pop – und von den Orten, an denen Kultur stattfindet: zwischen dem Deutschen Eck und Altstadt, Kirchen und Schaufenstern, Grünanlagen und Hinterhöfen.

Dabei geht es nicht um große Veranstaltungen oder etablierte Kulturorte, sondern auch um kleine Formate, neue Nutzungen sowie unerwartete oder inspirierende Begegnungen. „Gerade die kleinen und experimentellen Formate prägen unsere Stadt und vor allem den Wandel, dem Kultur und Stadt gleichermaßen begegnen“, ist Brandes überzeugt. Das Ludwig Museum ist hier beispielsweise nicht nur ein Ort der bildenden Kunst, sondern Schauplatz eines Raves. „Solche Perspektiven zeigen uns, dass durch kooperative Kultur Räume neu gedacht und wandelbar sein können, um damit Menschen auf unterschiedliche Weise zusammenzubringen“, ergänzt Brandes.

Die Ausstellung wurde durch die Unterstützung der Koblenz-Touristik und die Förderung der Sparkasse Koblenz ermöglicht. Mit „Unsere Spuren, ihre Blicke, deine Stadt“ lädt dasKREATOP dazu ein, Koblenz mit dem Blick der fünf Fotografinnen und Fotografen zu entdecken und die kulturellen Spuren wahrzunehmen, die unsere Stadt auf allen Ebenen vielfältig, lebendig und gemeinschaftlich machen.

dasKREATOP e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der in der Löhrstraße 113 in Koblenz einen offenen Begegnungs- und Projektraum für Kultur, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wissenschaft betreibt.

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