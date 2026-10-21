Büchenbeuren (ots) – Am 20. November 2026 lädt die Polizei Rheinland-Pfalz zum dritten Mal zur landesweiten „Crime Night“ ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Menschen, die sich für den Polizeiberuf interessieren.

Kombinieren, Spuren untersuchen und den entscheidenden Hinweisen auf die Spur kommen: Bei der „Crime Night“ wird Polizeiarbeit erlebbar! Junge Menschen können selbst aktiv werden, kriminalistische Herausforderungen meistern und herausfinden, was hinter der Arbeit von Schutz- und Kriminalpolizei steckt.

Wie sichert man Spuren am Tatort? Wie führen einzelne Hinweise zur Lösung eines Falls? Und hast du das Zeug dazu, einen kniffligen Fall zu lösen? Die „Crime Night“ bietet spannende Einblicke, praktische Herausforderungen und die Gelegenheit, mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen.

Neben dem Erlebnis gibt es Informationen zum Polizeiberuf, zum Bachelorstudium und zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz.

Die „Crime Night“ richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Willkommen sind aber auch alle, die bereits eine Ausbildung absolvieren, studieren oder sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren.

Neugierig geworden? Dann sei dabei und erlebe Polizei aus einer ganz neuen Perspektive!