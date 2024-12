Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 21:15 Uhr, befand sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt auf der Brunckstraße in Richtung Innenstadt.

Eine 27-jährige Autofahrerin war in die gleiche Richtung vor dem Streifenwagen unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Carl-Bosch-Straße stieß der Fahrer des Streifenwagens in einer Kurve mit dem Fahrzeug der 27-Jährigen zusammen. Die 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa

35.000 Euro.