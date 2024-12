Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 19:30 Uhr, war eine 31-jährige Autofahrerin auf der Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Mannheimer Straße nach links ab. Hierbei fuhr sie fälschlicherweise auf die mittig auf der Fahrbahn verlaufenden Straßenbahngleise und blieb im Gleisbett stecken. Das Auto musste durch einen Kranwagen aus dem Gleisbett gehoben werden. Der Straßenbahnverkehr wurde für circa eine Stunde angehalten.