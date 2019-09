Unbekannte stiegen in Turnhalle auf der Karthause ein

Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen dem 30.08.2091 und dem 01.09.2019, 09.30 Uhr, stiegen Unbekannte in die Turnhalle der Realschule Plus in der Gothaer Straße in Koblenz ein. Zuerst versuchten der oder die Täter die Eingangstür des Sportlereingangs aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch scheiterte, stiegen sie aufs Dach und hebelten dort zwei Dachfenster auf. Durch eines dieser Fenster kletterten sie in das Gebäude. Dort begaben sie sich durch die Turnhalle zum Haupteingang und öffneten die Türen. Nach derzeitigem Stand wurde aus der Halle nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 02.09.2019