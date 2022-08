(02.08.2022) Am Montag, den 8. August, beginnt der 4. Bauabschnitt der Baumaßnahme im Wallersheimer Weg. Dabei wird der Wallersheimer Weg ab dem Kreisverkehrsplatz am Stabilus bis über die Kreuzung Fritz-Zimmer-Straße in Fahrtrichtung Messeplatz gesperrt. Die Sperrung auf der Gegenfahrbahn wird gleichzeitig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass die Linie 12 in Richtung Kesselheim umgeleitet werden muss.

Richtung Kesselheim

Die Busse der Linie 12 fahren ab der Haltestelle „Brenderweg“ über Plankenweg, Nauweg und Wallersheimer Weg direkt zum Messeplatz und von dort über den regulären Linienweg weiter nach Kesselheim. Die Haltestelle „Herberichstraße“ wird zur Haltestelle „Plankenweg Süd“ verlegt; die Haltestellen „Fritz-Michel-Straße“ und „Max-Bär-Straße“ werden zur Haltestelle „Nauweg“ verlegt.

Richtung Innenstadt

Die Rückfahrt kann über den regulären Linienweg mit Andienung aller Haltestellen erfolgen. Für die Busse der Linie 2 besteht keine Beeinträchtigung. Hier kann der reguläre Linienweg befahren werden.