Harthausen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu Pressemeldung vom 23.07.2022: https://s.rlp.de/uuiS2

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am 23.07.2022 in Harthausen haben die

Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die

Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort

durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei

untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen haben sich bisher

nicht ergeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein technischer

Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Durch den Brand entstand ein

Schaden in Höhe von rund 300.000,- Euro.

Bei den Verstorbenen handelte es sich um die beiden 78-jährigen Bewohner des

Hauses. Die durchgeführten Obduktionen ergaben eine Kohlenmonoxidvergiftung

durch Rauchgasinhalation, in Verbindung mit Verbrennungen, als Todesursache.

Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.