Nachdem die Arbeiten an der Unterseite des Brückenbauwerks Langemarckplatz, dem Überführungsbauwerk der Mayener Straße über die B 9, abgeschlossen sind, wird in der Nacht vom 20.12. auf den 21.12.2021 die Verkehrsführung auf der B9 abgebaut. Hierzu ist es notwendig die B9 zwischen den Anschlussstellen Mayener Straße und Eifelstraße in beiden Fahrtrichtungen in der Zeit von 20:00 Uhr – 5:00 Uhr voll zu sperren. Umleitungsstecken sind ausgeschildert.

Die Geschwindigkeit auf der B9 im Bereich der Brücke bleibt noch bis zum Abschluss der Arbeiten an den Schutzplanken im Mittelstreifen auf 50 km/h reduziert. Die Arbeiten sollen in der zweiten Woche des neuen Jahres ausgeführt werden.

Die Verkehrsführung im Bereich der Mayener Straße auf dem Bauwerk bleibt ebenfalls bis zum Abschluss der Restarbeiten in der zweiten Januarwoche bestehen.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmenden für das entgegengebrachte Verständnis und bittet bis zum Abschluss der Arbeiten weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz