Wer in den Tagen vor Weihnachten auf Geschenkesuche geht, kann dies ganz einfach mit einem Besuch des Weihnachtsmarkts verbinden. Im Koblenzer Einzelhandel kann um den 2G-Status nachzuweisen auch das Bändchen des Weihnachtsmarktes vorgezeigt werden, informiert die Stadt Koblenz.

Das Bändchen erhalten alle Besucher des Weihnachtsmarkts nachdem sie an einem Stand ihren Impf- oder Genesenennachweis samt Personalausweis vorgezeigt haben. Damit können sie an allen Ständen des Weihnachtsmarktes einkaufen und auch die gastronomischen Angebote auf dem Weihnachtsmarkt wahrnehmen. Der Einzelhandel der Stadt Koblenz kann das Bändchen als Nachweis für den 2G-Status anerkennen und den Besuch der Geschäfte so erleichtern.

Den Impf- oder Genesenennachweis sollte man immer zur Hand haben, denn sowohl Einzelhändler als auch das Ordnungsamt können weiterhin bei Kontrollen die Vorlage der Nachweise verlangen.

Quelle: Koblenz- Stadtmarketing GmbH