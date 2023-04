Lahnsteiner Kita-Kinder lernen die Zahlen eins bis fünf

Lahnstein. Für die Vierjährigen der Lahnsteiner Kita LahnEggs gibt es im Zahlenland viel zu entdecken: In dem etwa zehnwöchigen Programm werden den Zahlenlandkinder die Zahlen eins bis fünf auf ganzheitliche Weise nähergebracht und Mathematik so erlebbar vermittelt.

Während einer Zahlenlandstunde bauen die Kinder Zahlenhäuser auf und richten sie mit Möbeln aus Kastanien, Bausteinen oder Würfel ein. Anschließend geht es über den Zahlenweg, bei dem die Kinder ihre Schritte oder Hüpfer gemeinsam zählen – manchmal sogar rückwärts, ins Zahlenland. Dort angekommen schauen sie sich geometrische Formen an, lesen Geschichten vor und singen abschließend zu allen fünf Zahlen ein Lied. So kommt auch die Sprachförderung in diesem Projekt nicht zu kurz und kindgerechte Handlungen werden mit der Sprache verbunden.

Bildunterzeilen Mit viel Spaß und Freude nehmen die Kinder am Zahlenprogramm teil.

(Foto: Björn Schrewe-Mangold / Stadtverwaltung Lahnstein)