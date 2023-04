Am vergangenen Samstag, den 22. April 2023 fand die 7. BECKER Fortbildungs-Hör-Messe im Contel Hotel in Koblenz statt. Rund 100 BECKER Hörakustikerinnen und Hörakustiker informierten sich in internen Vorträgen und bei den zehn Ausstellern der Industrie über Produktneuheiten und brachten sich so auf den neusten Stand der Technik.