Am kommenden Sonntag, 5. Juli, lädt die Koblenzer Gartenkultur wieder zu einem kostenfreien Open-Air-Konzert in den Paradiesgarten an der Basilika St. Kastor ein. Von 15 bis 16 Uhr präsentiert die Koblenzer Akustikformation Tri3o Arrangements bekannter und weniger bekannter Songs aus den Bereichen Pop und Jazz – in einer außergewöhnlichen Besetzung.

Mit Tobias Jacobs am Flügelhorn, Marcus Junglas am Baritonsaxophon und Christian Kussmann am Kontrabass verleiht das Trio den ausgewählten Stücken einen kammermusikalischen Charakter. Die besondere Instrumentierung sorgt für neue Klangfarben und überraschende Interpretationen.

Vor der malerischen Kulisse des Wasserbeckens im Paradiesgarten bietet das Konzert den idealen Rahmen für einen entspannten Sonntagnachmittag im Grünen.

Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Bei Regen findet das Konzert in der nahegelegenen Basilika St. Kastor statt. Der Eintritt ist frei.

Bildunterzeile:

Das Akustiktrio Tri3o präsentiert bei seinem Open-Air-Konzert im Paradiesgarten bekannte und weniger bekannte Pop- und Jazzstücke in außergewöhnlichen Arrangements. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz