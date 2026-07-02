Die Neuwieder Kinzig-Schule machte es sich im Zuge des bundesweiten Aktionstags „Schüler helfen Leben“ zum Ziel, die Stolpersteine in Neuwied sauer zu halten. Die teilnehmenden Siebtklässler reinigten insgesamt 102 „Stolpersteine gegen das Vergessen“ in Heddesdorf und der Innenstadt. Während ihres Einsatzes erhielten sie Informationen über die jeweiligen Opfer, derer die Steine gedenken. Diese Erzählungen machten die Schicksale, die die Menschen durch die grausame Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten erleiden mussten, greifbarer.

Als Mitglied in dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wählte die Schulgemeinschaft bereits zum vierten Mal den „Sozialen Tag gegen Rassismus“ als Anlass und Durchführungstag ihrer Aktion gegen das Vergessen. Schulsozialarbeiter Marco Schneider organisiert das Kooperationsprojekt zwischen dem „Deutsch-Israelitischer-Freundeskreis“ und der Kinzing-Schule federführend. „Sowohl die begleitenden Lehrpersonen als auch die teilnehmenden Jugendlichen geben eine durchweg positive Rückmeldung zum Projekt“, weiß er zu berichten. So sind sich alle Beteiligten einig, dass sie dieses Engagement in Zukunft fortführen möchten.