Neuwied (ots) – Kretzhaus. Am 22.08.23, gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L 253 zwischen den Ortslagen Linz und Kretzhaus ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 253 aus Linz kommend in Richtung Kretzhaus. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 253 in entgegengesetzter Richtung. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge

ausgangs einer Rechtskurve miteinander. Hierbei zog sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die L 253 war während der Unfallaufnahme für 3,5 Stunden voll gesperrt.