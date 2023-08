Die „digitale Welt“ unseren Seniorinnen und Senioren näherbringen, das leisten aktive Digital-Botschafter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. In einem Gespräch informierte sich Bürgermeisterin Laymann über die ehrenamtliche Arbeit der derzeit drei aktiven Digital-Botschafter. „Es war ein guter Austausch. Das Interesse ist groß, deswegen werden weitere Mitstreiter gesucht“, so Bürgermeisterin Laymann.

In unserem Alltag spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Häufig scheuen gerade ältere Menschen den Umgang mit PC und Internet. Dabei bietet die Digitalisierung gerade Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum die Möglichkeit, selbständig zu bleiben. Das Ziel der ehrenamtlichen Digital-Botschafter ist es, den Menschen die Angst vor dem Umgang mit den digitalen Medien zu nehmen und ihnen einen sicheren Umgang damit zu vermitteln.

Erfreulicherweise sind derzeit bereits drei Digital-Botschafter in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel aktiv. Aktuell stehen in Kobern-Gondorf Karl Oster, in Dieblich Raimund Kiefer und in Brey Günter Stein den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat in Sachen „Internet“ zur Seite.

Sie organisieren und halten Informationsveranstaltungen zu Themen wie u.a. „Risiken im Netz vermeiden“, „Online-Einkaufen“, „Sichere Bezahlmöglichkeiten“, „Fake-Shop-Falle – wie Betrüger online abzocken“. Darüber hinaus werden auch individuelle Beratungen vorgenommen. Das Angebot findet großen Anklang und spiegelt wieder, wie groß das Interesse an der digitalen Welt ist. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben sich auf Informationsveranstaltungen oder auch in Form einer individuellen Beratung zu informieren, suchen die ehrenamtlichen Digital-Botschafter Verstärkung.

Wenn Sie sich vorstellen können, den Kreis der Digital-Botschafter in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zu erweitern, freuen sich die Botschafter Sie kennenzulernen und heißen Sie herzlich willkommen. Zwecks Austausch näherer Information wenden Sie sich bitte – stellvertretend für die Gruppe der Digital-Botschafter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel – an Herrn Günter Stein,E-Mail: dibo@brey-am-rhein.de

Foto:

v.r.n.l.: Bürgermeisterin Kathrin Laymann im Gespräch mit den Digital-Botschafter der VG Rhein-Mosel Günter Stein (Brey), Raimund Kiefer (Dieblich) und Karl Oster (Kobern-Gondorf)