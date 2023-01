Am Montag, 09. Januar 2023, wird in der Johannesstraße in Metternich eine Vollsperrung eingerichtet, welche bis voraussichtlich 03. Februar andauert. Grund der Vollsperrung ist die Verlegung von Glasfaserleitungen von der im Bau befindlichen Feuerwache in der Johann-Baulig-Straße zur Feuerwache 1 in der Schlachthofstraße. Der Anliegerschaft ist die Durchfahrt zu ihren Grundstücken nach Absprache mit dem Baustellenpersonal möglich. Fußverkehr wird kann die Baustelle passieren.