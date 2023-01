Auch dieses Jahr sucht Zonta Koblenz I gemeinsam mit Reuffel wieder die Superwoman 2023 und veranstalten dazu wieder anlässlich des Weltfrauentages ihren Malwettbewerb. Konkret wird die stärkste Lieblingsheldin aus der Bücherwelt der Kinder gesucht.

Um den Kindern ein wenig Inspiration für den Wettbewerb zu geben, besteht begleitend zu dem Projekt die Möglichkeit am 07.02.2023 eine Exkursion zu einem Standort der Buchhandlung Reuffel in Koblenz zu unternehmen. Eine Mitarbeiterin der Kinderbuchabteilung wird der Klasse hier etwa 20 Minuten lang verschiedene Bücher und die Heldin(nen) des Werks vorstellen.

Dieses Angebot ist kostenfrei, wenn Sie mit Ihrer Klasse teilnehmen möchten, können Sie sich einen Termin zwischen 09.45 Uhr und 11.45 Uhr direkt bei Reuffel reservieren.

Bitte setzen Sie sich hierzu bis zum 31.01.2023 mit Katharina Bing als Ansprechpartnerin für die Buchhandlung am Altlöhrtor (k.bing@reuffel.de, Tel.: 0261 / 3030712)

Oder

Paula Zimmermann als Ansprechpartnerin für die Buchhandlung in der Oberen Löhr (p.zimmermann@reuffel.de, Tel. 0261 / 3030725) in Verbindung.

Bei Rückfragen stehen die Kolleginnen und Kollegen gerne zur Verfügung.

Anschließend geht es an die Stifte und Farbkästen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Lieblingsheldin auf ein weißes A4-Blatt malen und in einem Satz beschreiben, was eine starke Frau auszeichnet – natürlich ohne fremde Hilfe. Einsendeschluss ist der 23.02.2023. Die Beiträge sind auf der Rückseite mit dem Namen, der Adresse, der Telefonnummer, der Schule und Klasse zu versehen. Da einige Beiträge im Anschluss veröffentlicht werden sollen, bitten wir Erziehungsberechtigte, die dem zustimmen, dies ebenfalls auf der Rückseite zu vermerken.

Die Beiträge können auf folgende Weise eingereicht werden:

1.) Sie können die Beiträge in der Klasse sammeln und sich an zontakoblenz.socialmedia@gmail.com wenden. Sie werden dann von unserer Jury an den Schulen eingesammelt.

2.) Sie können die Beiträge postalisch an uns senden. Hier die Adresse:

Theresa Lambrich

Kastorpfaffenstraße 5-7

56068 Koblenz

3.) Sie können die Bilder als Scan (beidseitig) zontakoblenz.socialmedia@gmail.com mailen.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine fachkundige Jury die besten Beiträge auswählen. Es warten attraktive Preise, die am Weltfrauentag, dem 08.03.2023, in feierlichem Rahmen verliehen werden. Bei Rückfragen steht Theresa Lambrich unter zontakoblenz.socialmedia@gmail.com zur Verfügung.