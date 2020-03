Theater Koblenz unterstützt andere Ämter der Stadt bei der Bewältigung der Corona-Krise

Die Schneiderei des Theaters Koblenz hat am gestrigen Donnerstag begonnen, Schutzmasken herzustellen. Die aus Baumwolle gefertigten Masken haben eine gute Schutzwirkung und sogar den Vorteil, dass sie nach einer 90°-Wäsche wieder verwendbar sind.

Sie werden nach einer Anleitung, die die Feuerwehr dem Theater aus Fachkreisen zur Verfügung stellen konnte in der Schneiderei, der Requisite und der Deko-Abteilung des Theaters Koblenz gefertigt.

Gestern wurden bereits 120 Masken angefertigt. Nun soll über das Wochenende die Produktion sogar „hochgefahren“ werden, so dass bis zu 400 Masken pro Tag hergestellt werden können.

„Wir freuen uns, dass das Theater hier unterstützt und danken dem Personal und der Intendanz für dieses Engagement“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs.

Intendant Markus Dietze sagt dazu: „Es ist für uns als Theaterleitung und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachabteilungen eine Selbstverständlichkeit, die Einsatz- und Hilfskräfte nach Kräften zu unterstützen.“

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.03.2020