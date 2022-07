25 Premieren, 5 Wiederaufnahmen, mit ganzOhr 2022 ein 15-tägiges Literaturfestival und diverse Sonderveranstaltungen hat das Theater Koblenz in den vergangenen 11 Monaten erfolgreich auf seine verschiedenen Bühnen gebracht. Das Benefizkonzert, das bereits am 2. April 2022 unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ zusammen mit Mitgliedern des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie und dem Internationalen Musikfestival Koblenz veranstaltet wurde, verdient zu Abschluss der Spielzeit 2021/2022 nochmals besondere Erwähnung, denn: Dieses Konzert erbrachte aus Einnahmen und Spenden einen Gesamterlös von 45.706,02 Euro.

Seit dem 24. Februar 2022 erschüttert der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Mitte Europas. Neben dem unerträglichen Leid und der Feindseligkeit, die er verursacht, hat er noch eine zusätzliche Dimension, denn dieser Angriff richtet sich auch gegen die Werte der Freiheit.

Dass es selbstverständlich ist, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu helfen, menschliche Not zu lindern, hat nicht zuletzt der Abend des 2. Aprils 2022 gezeigt, an dem das Große Haus des Theaters Koblenz restlos ausverkauft war und die Koblenzer Friedensglocke noch lange nach Ende des trotz seines schrecklichen Anlasses künstlerisch beeindruckenden Konzertabends in die Nacht hinein hallte – aufgebaut auf dem Theatervorplatz und geläutet von Publikum und Beteiligten selbst. „Gemeinsam für den Frieden“ erbrachte die stolze Spendensumme von 45.706,02 EUR, die an die Nothilfe Ukraine der Aktion „Deutschland hilft“ gespendet wurde. Daniel Raiskin hatte das Benefizkonzert mit Werken von Silvestrov, Winberg, Mozart, Kugel und Schostakowitsch angeregt und die musikalische Leitung übernommen. Als Solist:innen haben neben Mitinitiator Benedict Kloeckner (Violoncello), Anna Fedorova (Klavier) und Dana Zemtsov (Viola) sowie Schauspieler:innen aus dem Ensemble des Theaters Koblenz mitgewirkt. Das Benefizkonzert wurde live im SWR-Radio übertragen und außerdem von der Filmproduktionsfirma „Picture Colada“ aufgenommen, sodass es auf stream.theater-koblenz.de anschließend on demand mit zusätzlicher Spendenoption bis 30. April 2022 zur Verfügung gestellt werden konnte. Alle Einnahmen aus diesem Konzert sind gespendet worden; beim Kartenkauf und am Konzertabend gab es zusätzliche Spendenmöglichkeiten.

Das Theater Koblenz verabschiedet sich nach einer ebenso herausfordernden wie bereichernden Spielzeit 2021/2022, in der vor allem auch das Wiedersehen mit dem Publikum nach der Pandemie-bedingten Zeit der Vorstellungsunterbrechung ein absolutes Highlight war, bis zum 31. August 2022 in die Spielzeitpause. Ab dem 10. September 2022 werden wieder Vorstellungen gespielt, der allgemeine Vorverkauf für die Spielzeit 2022/23 startet am 23. August 2022, Abonnements können bereits wieder ab dem 16. August 2022 erworben werden.