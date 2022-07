Rheinbrohl (ots) – Am 20.07.2022 gegen ca. 17:00 Uhr kam es zu einem riskanten Überholmanöver auf der B 42 in Höhe der zweiten Ausfahrt Rheinbrohl, Fahrtrichtung Neuwied. Hierbei überholte der Betroffene trotz Gegenverkehr zwei Fahrzeuge auf seiner Fahrspur. Diese mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei dem verdächtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen, sportlichen BMW. Das entgegenkommende Fahrzeug soll ein weißer/heller VW Polo gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrzeugführer des weißen/hellen VW Polo, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.