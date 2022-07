Stück wird in den Nassau-Sporkenburger Hof verlegt

Lahnstein. Die große Musikshow zu Weihnachten und Silvester „The Show Must Go On“ des Theater Lahnstein wird nicht wie ursprünglich geplant in der Stadthalle Lahnstein stattfinden, sondern im Nassau-Sporkenburger Hof.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Am Veranstaltungstag können die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Johannesstraße 20 kommen und im Theatersaal den musikalischen Abend genießen. Außerdem gibt es ein Freigetränk für diejenigen, die eigentlich Karten für die Stadthalle hatten. Auch die Silvesterveranstaltung wird im Theater stattfinden.

Bildunterzeile: „The Show Must Go On“ wird in den Nassau-Sporkenburger Hof verlegt (Fotos: Stadtverwaltung Lahnstein)