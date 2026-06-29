Pünktlich zum Ferienstart macht Rheinland-Pfalz seine Burgen, Schlösser und Landesmuseen für junge Menschen zur Gratis-Entdeckungstour. Vom 26. Juni bis zum 9. August 2026 kommen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erstmals kostenfrei in landeseigene Liegenschaften sowie in die drei Landesmuseen in Mainz, Koblenz und Trier. Die Pilotphase soll zeigen, wie das Angebot bei jungen Menschen und deren Familien ankommt.

Kulturminister Sven Teuber gab den Startschuss im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein: „Kultur darf kein Luxus sein, schon gar nicht für junge Menschen. Teilhabe beginnt früh, und sie soll für alle möglich sein. Mit diesem Pilotversuch wollen wir schauen, wie das Angebot bei jungen Menschen und Familien ankommt. Seit dem ersten Tag dieser Landesregierung arbeiten wir in unserem Ministerium daran, die Vorhaben des Koalitionsvertrags umzusetzen und das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz konkret zu verbessern. Mit der freien Eintrittsregelung setzen wir genau das jetzt um und erproben es in der Praxis. Ob die aktuelle Ausstellung zum Fußball im Landesmuseum Mainz oder die zahlreichen Burgen, die zum Entdecken einladen, die Vielfalt unserer Kulturangebote ist so breit wie unsere Gesellschaft.“

Dr. Heike Otto, Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, ergänzte: „Wir freuen uns, das reiche kulturelle Erbe des Landes so noch niedrigschwelliger öffnen und Kindern und Jugendlichen Geschichte lebendig vermitteln zu können.“

Auch über die Landesgrenzen hinaus setzt Rheinland-Pfalz mit dieser Initiative ein Zeichen: Mit der aktuellen Präsidentschaft der Kulturministerkonferenz übernimmt das Land in diesem Jahr eine besondere Verantwortung für die kulturpolitische Agenda in ganz Deutschland. Im Mittelpunkt der Präsidentschaft steht das Ziel, jungen Menschen noch mehr Zugang zu Kultur und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Die freie Eintrittsregelung für junge Menschen zeigt, wie Rheinland-Pfalz diese Rolle mit eigenen Impulsen füllt, und liefert zugleich Erkenntnisse, die auch über die Landesgrenzen hinaus für andere Bundesländer von Interesse sein können.

Folgende landeseigene Liegenschaften sowie verpachtete Liegenschaften beteiligen sich an diesem Pilotprojekt:

Landesmuseum Mainz

Landesmuseum Koblenz

Rheinisches Landesmuseum Trier

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein (ohne Seilbahn Koblenz)

Zentrum der Antike Trier mit Porta Nigra, Kaiserthermen, Amphitheater sowie Thermen am Viehmarkt

Schloss Stolzenfels / Koblenz

Schloss Bürresheim / Mayen-Koblenz

Burg Pfalzgrafenstein / Kaub

Schloss- und Festungsruine Hardenburg / Bad Dürkheim

Schloss Villa Ludwigshöhe / Edenkoben

Reichsburg Trifels / Annweiler

Burg Nanstein / Landstuhl

Nürburg / Nürburg

Burg Sooneck / Niederheimbach

Klause Kastel / Kastel-Staadt

Zusätzlich:

Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Remagen