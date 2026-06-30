Heiko Miedlich übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Kanzlers der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und die Geschäftsführung der Trägergesellschaft. Er folgt auf Frank Kupfer, der ein gesichertes Fundament hinterlässt; der Senat wählte Miedlich im Einvernehmen mit der Trägergesellschaft für acht Jahre.

Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz bekommt Verstärkung in der Leitung. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Heiko Miedlich das Amt als Kanzler der Hochschule und Geschäftsführer der Trägergesellschaft. Der Senat wählte ihn im Einvernehmen mit der Trägergesellschaft für acht Jahre.

Miedlich verbindet Finanz- und Strukturverantwortung mit einem Bildungsanliegen. Der studierte Pädagoge war elf Jahre Führungskraft am Institut für Berufliche Bildung in Hannover, leitete 14 Jahre in Berlin bei der WBS Training AG den Bereich Higher Education und war zwischenzeitlich Geschäftsführer der gemeinnützigen Northern Business School in Hamburg. Seit nahezu drei Jahrzehnten begleitet er freiberuflich Organisationen in ihrer Entwicklung – mit systemischem Blick für vielfältige Perspektiven.

Mit Miedlich gewinnt die HfGG einen Bildungsgestalter für die nächste Phase: Die Bildungsbewegung soll wachsen, die Hochschule aus der Nische in die Breite der Gesellschaft strahlen und vielfältige Bildungsräume für unterschiedliche Gruppen öffnen. Wirtschaftliche Stabilität und Bildungsanliegen gehören für ihn zusammen: „Gesellschaftliche Transformation beginnt dort, wo Menschen bereit sind, bisherige Gewissheiten zu überprüfen, in Frage zu stellen und Verantwortung für Neues zu übernehmen. Verbundenheit, Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein sind für mich die Grundlage jeder nachhaltigen Veränderung. Dafür steht die HfGG. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit all jenen, die den Mut haben, Gesellschaft neu zu denken, Zukunft zu gestalten“, sagt Heiko Miedlich.

Auch aus dem Präsidium kommt Zustimmung. „Mit Heiko Miedlich gewinnt das Präsidium einen Menschen, der offen für vielfältige Perspektiven ist. Wir freuen uns von seinem Erfahrungsschatz lernen zu können“, sagen Ante Leutloff und Paulina Stein, Studierende im Präsidium. „Ein Kanzler mit Erfahrung in der Geschäftsführung und mit einem Bildungsanliegen ist ein Volltreffer für unsere Hochschule.“ ergänzt der langjährige Vizepräsident Prof. Dr. Stephan Panther.

Heiko Miedlich folgt auf Frank Kupfer, der das Amt seit 2021 – zunächst kommissarisch, ab Juni 2022 regulär – innehatte und auf eigenen Wunsch ausscheidet, um die frühere Präsidentin Prof. Dr. Silja Graupe bei ihren Vorhaben weiter zu unterstützen, zunächst als Integrations- und Projektkoordinator. In Kupfers Amtszeit fielen der von ihm maßgeblich organisierte Standortwechsel von Bernkastel-Kues nach Koblenz sowie der Übergang von der Cusanus Hochschule zur Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Vor allem aber gab er der Hochschule in einer herausfordernden Phase Halt und hielt an ihrer Innovationskraft fest – so schuf er das Fundament mit, auf dem nun weitergebaut wird. Hochschulpräsident Prof. Dr. Lars Hochmann ist dankbar: „Mit seinem Engagement und seinem unerschütterlichen Vertrauen in die gemeinsame Sache hat Frank einen festen Platz in der Hochschulgeschichte. Dafür danke ich ihm in unser aller Namen und freue mich, dass die Zusammenarbeit in veränderter Rolle weitergeht.“