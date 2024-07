Kreis Neuwied führt am 11. Juli Probealarmierungen durch – es besteht keine Gefahr

Kreis Neuwied. Der Landkreis Neuwied führt am Donnerstag, 11. Juli, in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr im Wiedbachtal Sirenenprobealarmierungen zur Ermittlung von Sirenenstandorten durch.

Betroffen sind folgende Bereiche:

Oberhoppen

Niederhoppen, Segenau, Grube Anxbach

Alsau

Bürder, Seiferts Au

Die Probealarmierungen erfolgen mit dem bekannten Sirenensignal zur Alarmierung der Feuerwehr. Es besteht keine Gefahr. Wir bitten um ihr Verständnis.

Zum Hintergrund:

Der Landkreis Neuwied errichtet aktuell in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein neues Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung. Nach derzeitigem Planungsstand sollen in den nächsten Jahren im Landkreis Neuwied ca. 160 Sirenen montiert werden. Die Priorität liegt aktuell auf den Flusstälern Rhein, Wied, Holzbach und Saynbach. Bisher wurden Sirenen an 26 Standorten aufgebaut. Weitere 25 Standorte wurden geprüft und sind für einen Aufbau freigegeben worden.