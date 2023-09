Die Stadtteilbibliothek Karthause und die Fahrbibliothek sind am 2. Oktober 2023 geschlossen. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes ist zu den gewohnten Zeiten (10 bis 18 Uhr) geöffnet. Am Feiertag, den 3. Oktober 2023, stehen die Außenrückgabe in der Zentralbibliothek und die Digitalen Angebote der Stadtbibliothek zur Verfügung.

Weitere Informationen sind auch unter 0261/1292626 oder stb@stadt.koblenz.de zu finden.