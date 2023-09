Ein neues interaktives „Demokratieportal“ schmückt seit Mitte September das Foyer des rheinland-pfälzischen Landtags im Deutschhaus am Rhein. Besucherinnen und Besucher können sich dort über die Demokratie und die Gewaltenteilung informieren. Das ringförmige Portal beschäftigt sich insbesondere auch mit den Gefahren für die Demokratie und wie diese in Schieflage geraten kann. Landtagspräsident Hendrik Hering stellte das Portal heute den Abgeordneten vor.

„Das Demokratieportal ist in seiner visuellen und inhaltlichen Ausgestaltung einzigartig“, sagte Hendrik Hering. „Gäste können hier über einen spielerischen, niedrigschwelligen Ansatz erfahren, warum die Gewaltenteilung das Grundgerüst unserer Demokratie ist. Das Portal soll die Besucher:innen des Landtags zum Mitmachen animieren und dazu beitragen, dass der Landtagsbesuch einen inhaltlichen Mehrwert hat. Vor allem soll es aber auch dafür sensibilisieren, dass es an jedem Einzelnen von uns liegt, die Demokratie zu stärken.“

Thema Demokratie und Gewaltenteilung

Die Besonderheit des Portals bestehe laut Hendrik Hering darin, dass das komplexe Thema der Gewaltenteilung anhand vieler anschaulicher Beispiele greifbar gemacht werde. Das Portal mache erlebbar, dass das Prinzip der Gewaltenteilung – und damit die Demokratie – auch in Schieflage geraten könne, beispielsweise wenn die Pressefreiheit eingeschränkt werde. Das Portal stärke zudem den Blick über den Tellerrand. „Anhand aktueller Zahlen werden Besucher:innen darüber informiert, wie es um die Demokratie weltweit steht. Das Demokratieportal zeigt zum Beispiel, dass der Zustand der Meinungsfreiheit sich global verschlechtert. Damit wollen wir verdeutlichen: Die Zeit ist mehr als reif, dem Abwärtstrend entgegenzusteuern – und dazu brauchen wir das Engagement von allen“.

Interaktives Portal mit Touch-Funktion

Über ein Display mit Touch-Funktion können Gäste verschiedene Elemente in die Mitte des Bildschirms ziehen. Dadurch werden Animationen ausgelöst und Infotexte geöffnet. Auf dem Screen werden Vertreter:innen der Demokratie anhand ihrer Aufgaben vorgestellt. Zum Beispiel geht es um die Arbeit von Landtagsabgeordneten. Zudem veranschaulichen konkrete Beispiele das Zusammenspiel der einzelnen Organe. So wird beispielsweise die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses erklärt.

Visuell fügt sich das Portal mit seinen Materialien und seiner Formsprache in die Innenarchitektur des Landtagsgebäudes ein. Im Ring selbst befindet sich ein aufgesetzter, animierter LED-Lichtring, der von der Anwendung gesteuert wird. Der Anwendung liegt eine eigens für diesen Zweck erstellte Programmierung zugrunde. Das Portal rückt in die Mitte des Foyers. Die dort zuvor ausgestellte Vitrine mit einem Faksimile der Landesverfassung wird künftig in der Besucherlobby des Landtags zu sehen sein.

Bildhinweis: Landtag Rheinland-Pfalz