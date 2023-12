Am Montag, 18. und Dienstag, 19. Dezember wird ein Teilstück der Pastor-Klein-Straße in Höhe der Schwimmbadbaustelle voll gesperrt. Grund sind Asphaltschneidarbeiten und der Einbau einer bituminösen Tragschicht. Der Bereich der Vollsperrung wird immer so angepasst, dass möglichst viele Grundstückseinfahrten erreichbar sind.