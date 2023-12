Tannenbäume stehen kurz vor Weihnachten für je zehn Euro zum Verkauf

Überall zwischen den Hütten und Verkaufsbuden des Knuspermarkts stehen festlich geschmückte Tannen, die zur weihnachtlichen Stimmung beitragen. Doch was passiert eigentlich mit den vielen Bäumen, wenn der Markt zu Ende geht? Darüber hat sich das Stadtmarketing Gedanken gemacht und eine gute Lösung gefunden: Am Freitag, 22. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 23. Dezember, von 10 bis 14 Uhr stehen die Nadelbäume für je zehn Euro Festpreis zum Verkauf. Interessierte können sich bei der Amalie/Galeriehütte melden – die Mitarbeitenden sind an ihren gelben Westen gut zu erkennen. Das Personal begleitet die Käuferinnen und Käufer zur Wunsch-Tanne und gibt diese gegen Bezahlung aus. Die Weihnachtsbäume müssen direkt mitgenommen werden, Reservierungen sind nicht möglich. Auch der Transport muss selbstständig geleistet werden. Verkauft werden zudem nur die Tannen selbst, ohne die Lichterketten oder sonstigen Baumschmuck.

Bildunterschrift:

Viele Tannenbäume runden auf dem Knuspermarkt das weihnachtliche Gesamtbild ab. Kurzentschlossene können unmittelbar vor Weihnachten ein Stück vom Knuspermarkt zum günstigen Preis erwerben. (Fotos: Felix Banaski)