Immer mehr Leute haben in den vergangenen Jahren das Verreisen mit einem Wohnmobil für sich entdeckt. Dabei entscheiden sich immer mehr Reisemobilurlauber bewusst für einen Urlaub mit dem Wohnmobil im eigenen Land. Das hängt mit Sicherheit auf der einen Seite auch damit zusammen, dass eine Fahrt mit einem Wohnmobil in ferne Länder aufgrund der Spritpreise ganz schön ins Geld gehen kann. Auf der anderen Seite entscheiden sich aber auch immer mehr Wohnmobilurlauber einfach aufgrund der Schönheit der Landschaften für einen Urlaub im eigenen Land.

Eine besonders beliebte Region bei immer mehr Wohnmobilurlaubern ist definitiv auch die Region rund um Koblenz. Das liegt vor allem auch daran, dass die Natur in dieser Gegend besonders beeindruckend ist. Mit dem Rhein und der Mosel gibt es hier zwei große Flüsse und diese beiden Flusslandschaften locken ganzjährig viele Campingurlauber an. Wenn man sich für einen Campingurlaub in dieser Region entscheidet, dann gibt es eine Vielzahl von Campingplätzen, die sich unter anderem auch an Wohnmobilurlauber richten. Wenn man nicht über ein eigenes Reisemobil verfügt, dann kann man auch einen Camper in Koblenz mieten und damit die Gegend rund um Koblenz und auch die Flussläufe von Rhein und Mosel in der Nähe verfolgen. Aufgrund der Vielzahl der Campingplätze ist es allerdings gar nicht immer so einfach den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund wollen wir im weiteren Verlauf die besten Campingplätze in der Nähe von Koblenz ein wenig vorstellen.

Knaus Campingpark Rhein-Mosel in Koblenz

Sicher mit zu den beliebtesten Campingplätzen in der Region gehört der Knaus Campingpark Rhein Mosel. Der Campingpark überzeugt zunächst einmal mit einer beeindruckenden Lage, der vom Campingplatz aus einen wunderschönen Blick auf das Deutsche Eck, die Koblenzer Altstadt und auch die bekannte Festung Ehrenbreitstein bietet. Insgesamt bietet der Knaus Campingpark rund 200 Stellplätze und ist für seine Gäste normalerweise ganzjährig geöffnet. Allerdings kommt es zwischendurch immer wieder mal vor, dass der Knaus Campingpark Rhein-Mosel bei drohendem Hochwasser vorübergehend aus Sicherheitsgründen schließen muss. Der Campingpark Knaus ermöglicht auch einen Besuch der Altstadt von Koblenz und hierfür kann man in den Wintermonaten auch gut einen Taxiservice nutzen.

Der Campingplatz Gülser Moselbogen

Ebenfalls zu den Top Campingplätzen in der Nähe von Koblenz gehört definitiv auch der Campingplatz Gülser Moselbogen. Dieser Campingplatz befindet sich zwar nicht direkt in Koblenz begeistert aber durch seine traumhafte Lage direkt an der Mosel. Der Campingplatz Gülser Moselbogen liegt außerdem inmitten von Wäldern und Weinbergen und bietet dadurch eine atemberaubende Natur. Es handelt sich um einen etwas kleineren Campingplatz, der aber auch immerhin rund 70 Stellplätze bietet. Auf dem Campingplatz Gülser Moselbogen geht es also etwas familiärer zu und zusätzlich begeistert der Campingplatz unter anderem mit einer ganzen Reihe von Freizeitangeboten. So kann man sich vor Ort beispielsweise auf einem Bolzplatz und einem Bouleplatz sportlich betätigen.

Camping Schausten in Cochem

Ebenfalls direkt an der Mosel auf Höhe der Stadt Cochem gelegen befindet sich der Campingplatz Schausten. Es handelt sich hierbei um einen Campingplatz mit langer Tradition, den es jetzt schon seit mehr als 40 Jahren gibt und immer noch familiengeführt ist. Für Kinder ist Camping Schausten nicht auch zuletzt wegen des Wildparks in direkter Nähe ein absolutes Highlight. Wenn man auf diesem Campingplatz einige Tage verbringt, dann sollte man sich unbedingt auch Zeit für einen Besuch der sehenswerten Altstadt von Cochem nehmen. Ein weiteres Highlight ist außerdem auch eine Fahrt mit der Seilbahn, die vom Campingplatz nur rund 500 Meter entfernt liegt.

Camping Loreleyblick in St. Goar

Rund eine halbe Stunde mit dem Wohnmobil von Koblenz entfernt befindet sich der Campingplatz Loreleyblick. Der Name ist bei diesem Campingplatz Programm und man kann mit ein wenig Glück tatsächlich einige Stellplätze in erster Reihe mit Blick auf die Loreley ergattern. Vom Campingplatz Loreleyblick aus kann man auch herrliche Wanderungen durch die wunderschöne Natur unternehmen. Mindestens genauso schön sind aber sicher auch Radtouren entlang des Rheins, der zu jeder Jahreszeit die Besucher in seinen Bann zieht.

Camping Loreleyblick ist erfreulicherweise ganzjährig geöffnet und hat für seine Gäste einige Annehmlichkeiten zu bieten. Dazu gehört unter anderem auch ein Minimarkt auf dem Gelände und der von den Gästen immer wieder gerne in Anspruch genommene Brötchendienst. Die Sanitäranlagen sind modern und bieten sogar eine Fußbodenheizung, was gerade in der kalten Jahreszeit sehr angenehm ist.