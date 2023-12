Koblenz 11. Dezember) Das Tauwetter im Süden und ergiebige Regenfällen führen dazu, dass die Flusspegel zu steigen beginnen. Daher hat die Feuerwehr bereits gestern damit begonnen, Teile der mobilen Hochwasserschutzwand in Neuendorf zu errichten.

Neben den Durchgängen im Bereich Leinpfad / St. Bernhardstraße bis Neuendorfer Kirche wurden jetzt auch die Dammbalken in die bereits aufgebauten Stützen der Hochwasserschutzwand eingesetzt. Die Stützen wurden bereits vorsorglich im Oktober dieses Jahrs aufgestellt und bleiben standardmäßig bis nach den Wintermonaten befestigt. Dies erleichtert den Einsatzkräften nun den Aufbau des restlichen Hochwasserschutzes in Form der Dammbalken.

Da die Prognosen derzeit noch sehr unsicher sind, aber für die Einzugsbereiche von Rhein und Mosel ergiebige Regenfälle vorausgesagt werden, gehen die Experten davon aus, dass das Hochwasser höher ausfallen wird, als vor etwa drei Wochen.

Deshalb wurden in Ehrenbreitstein schon in den Vormittagsstunden die Hochwasserschutztore in der Charlottenstraße und der Coenengasse verschlossen. In den Mittagsstunden wird das große Schutztor am Kapuzinerplatz geschlossen.

Auch die Halteverbote für Parkplätze, wie etwa am Peter-Altmeier-Ufer, und Straßen in Flussnähe, wie „Am Ufer“ oder Schartwiesenweg, wurden bereits verfügt.

Welche weiteren Maßnahmen getroffen werden, wird in einer nächsten Lagebesprechung am Dienstag, 12. Dezember, festgelegt.