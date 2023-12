Qualifizierungskurs für die Jugendarbeit beginnt im Februar

Ferienangebote, Kinder- und Jugendtreffs, Freizeiten und andere Angebote der offenen mobilen Kinder- und Jugendarbeit sind spannende Lernorte für Kinder und Jugendliche. Neue Freundschaften werden geschlossen, neue Erfahrungsräume entstehen. Für berufstätige Eltern sind die Angebote außerdem eine willkommene Betreuungsmöglichkeit. Möglich ist das nur dank qualifizierter Ehrenamtler. Und die jungen Leute sammeln als Jugendleiterin oder Jugendleiter ebenfalls wertvolle Erfahrungen für die Zukunft. Das Kinder- und Jugendbüro motiviert daher junge Menschen mit einem Interesse an einer sozialen Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen, sich zum Jugendleiter zu qualifizieren. Der nächste Kurs beginnt im Februar.

Die bundesweit anerkannte „Juleica“ – also die Jugendleiter-Card – eröffnet den Karteninhabern aber nicht nur berufliche Möglichkeiten, sondern ihre Besitzer genießen bundesweite Vergünstigungen (www.ehrenamtskarte.rlp.de und www.juleica.de). Möglich ist die Qualifizierung zum Besitz der Karte beispielsweise mit der Teilnahme an der Juleica-Schulung Anfang 2024, ein Kooperationsangebot der AWO-Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendbüros.

Die Schulung richtet sich an Personen ab 16 Jahren, die entweder bereits ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind oder es künftig werden wollen. Sie erhalten eine umfassende Fortbildung in den Bereichen pädagogische Grundlagen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Aufsichtspflicht, Leitung von Gruppen, Prävention von sexualisierter Gewalt, Planung und Durchführung von Angeboten und Freizeiten sowie einen Erste-Hilfe-Kurs. Die Teilnehmenden tauschen sich untereinander und mit erfahrenen Kräften der Jugendarbeit aus; spannende Gruppenarbeiten und praktische Übungen machen ein lebhaftes Lernen möglich. Alle Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, bereits erste Praxiserfahrungen im geschützten Rahmen zu sammeln.

Die Schulungstermine sind die Wochenenden 17./18. Februar und 2./3. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr, sowie Samstag, 24. Februar von 8.30 bis 16 Uhr für den Erste-Hilfe-Kurs. Die Teilnahme kostet inklusive Mittagsverpflegung an beiden Wochenendseminaren, Schulungsunterlagen und Erste-Hilfe-Kurs 25 Euro. Anmeldungen nimmt das Kinder- und Jugendbüro Neuwied entgegen in der Heddesdorfer Str. 35 (Eingang VHS) oder per E-Mail an kijub@neuwied.de sowie telefonisch unter 02631 802-170.